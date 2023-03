NewTuscia – I tornei del Grande Slam rappresentano i tornei più importanti al mondo: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. La competizione in terra australiana è già stata disputata nel mese di gennaio: è stato Novak Djokovic a trionfare, vincente pur con una lesione al tendine del ginocchio. Per il prossimo grande torneo internazionale è necessario attendere giugno 2023, quando prende avvio il Rolland Garros. Teatro della sfida è Parigi e la superficie di gioco è la terra rossa: il detentore è Rafael Nadal e la detentrice è Iga Swiatek. Il tennista spagnolo è anche colui che vanta il maggior numero di vittorie, con 14 trionfi. Per ora il tennista nativo di Maiorca è out per un infortunio: la lesione di secondo grado al muscolo della gamba sinistra, arrivato durante gli Australian Open, sembra che lo terrà fuori dai campi per diverso tempo. Incerta la data del suo rientro, ma dalle sue recenti dichiarazioni l’obiettivo è proprio il rientro per la competizione francese. Al momento, secondo le quote sull’atteso Roland Garros 2023, Nadal risulta essere nella griglia dei favoriti per la competizione, insieme a Djokovic e Carlos Alcaraz. Decisamente più corta la lista delle favorite invece, con la detentrice Swiatek in pole per bissare il successo della scorsa stagione.

A luglio 2023 è la volta di Wimbledon, l’atteso torneo inglese che si disputa sull’erba. Il record di trionfi è detenuto da Roger Federer, con 8 successi. In questo caso, la griglia dei favoriti vede una new entry rispetto alla competizione francese: l’italiano Matteo Berrettini, che proprio su questa superficie ha dimostrato di avere grande confidenza. Più avanti a lui nelle gerarchie si trovano solo Djokovic e Daniil Medvedev. Il tennista romano, dopo un 2022 nero per colpa degli infortuni, è stato costretto al ritiro dal torneo di Acapulco per un guaio al polpaccio, tuttavia Wimbledon è ancora molto lontano ed i tempi per ritrovare una condizione ottimale ci sono tutti. Per quanto riguarda il comparto femminile, anche per questa competizione la grande favorita è la polacca Swiatek, numero uno al mondo nel ranking ATP. Seguono Elena Rybakina e Aryna Sabalenka, vicine nella griglia delle possibili vincitrici del torneo.

La stagione del Grande Slam si chiude a settembre 2023 con l’ultimo dei quattro principali tornei, gli US Open. Anche in questo caso il grande favorito è il serbo Djokovic, seguono a ruota Medvedev e Alcaraz, che detiene il titolo dalla scorsa stagione. Per ritrovare il primo italiano in lizza è necessario scorrere di diverse posizioni fino a Jannik Sinner, il giovane altoatesino che potrebbe stupire gli addetti ai lavori e non solo se riuscisse ad avere una stagione meno tormentata dagli infortuni (come invece si è rivelata essere quella passata).

La griglia delle possibili vincitrici è dominata ancora una volta dalla polacca Swiatek, detentrice del trofeo, anche se il torneo sul cemento si dimostra essere quello dall’esito più incerto, almeno sulla carta. Oltre alla numero uno al mondo, le favorite sono le già citate Sabalenka e Rybakina, a cui si aggiunge Jessica Pegula.