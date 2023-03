NewTuscia – GRAFFIGNANO – La primavera è alle porte e Graffignano si prepara ad accoglierla con la degustazione gratuita organizzata dall’Associazione Sagra della Lumaca in collaborazione con Nonna Tuscia.

“Primavera, il risveglio della lumaca: aperitivo al Castello Baglioni di Graffignano” l’appuntamento è per sabato 18 marzo alle ore 11, presso il Castello Baglioni di Graffignano. Gli ospiti potranno degustare assaggi di lumache fritte e alla contadina accompagnati da una selezione di vini pregiati della Cantina Paolo e Noemia D’Amico, per poi concludere con i deliziosi biscotti di Nonna Tuscia. Un’esperienza culinaria unica per scoprire le bontà della tradizione locale e le proprietà nutritive della lumaca.

L’evento è organizzato dall’Associazione Sagra della Lumaca di Graffignano in collaborazione con Nonna Tuscia e patrocinato dal Comune.

Lo scopo dell’incontro non si ferma solo alla scoperta dei sapori locali. Il territorio di Graffignano offre una natura incontaminata ricca di oliveti e con boschi e paesaggi mozzafiato. Il borgo antico, che si sviluppa sopra la sommità di una piccola rupe e comprende il Castello Baglioni, rappresenta invece un tuffo nella storia del luogo, con la sua architettura medievale.

L’Associazione Sagra della Lumaca di Graffignano servirà la lumaca fritta, una prelibatezza culinaria che conquista il palato di tutti coloro che decidono di gustarla. Croccante fuori e morbida dentro, la lumaca fritta è una vera delizia per il gusto. Si potrà gustare il mollusco anche alla contadina: panata e aromatizzata, arricchita con dadini di pancetta croccante.

L’Associazione Sagra della Lumaca di Graffignano lavora da oltre 30 anni per valorizzare il territorio e le sue tradizioni con la celebre sagra di agosto diventata un’istituzione locale che ogni anno attira centinaia di persone sia dei paesi limitrofi che turisti.

L’evento Primavera, il risveglio della lumaca: aperitivo al Castello Baglioni di Graffignano rappresenta un’occasione perfetta per assaporare i prodotti locali e conoscere le tradizioni del luogo. Infatti, l’obiettivo principale dell’incontro è quello di offrire un pezzo di tradizione a tutti i curiosi che desiderano scoprire la Tuscia attraverso i suoi sapori in attesa dell’appuntamento agostano.

“Siamo entusiasti di annunciare che abbiamo organizzato un incontro di metà anno per dare continuità alla prestigiosa Sagra della Lumaca” spiega Luciano Bannella, presidente dell’Ass. Sagra della Lumaca di Graffignano. “Da quasi 30 anni, Graffignano celebra questo evento e dal 2008 siamo diventati la 20° Città delle Lumache in Italia, indubbiamente un grande riconoscimento per il paese della Teverina. La lumaca, prelibata pietanza amata anche dai nostri nonni, è diventata il simbolo di Graffignano e una deliziosa rappresentazione della nostra storia e cultura. Con questa degustazione gratuita, ci siamo prefissati l’obiettivo di mantenere costante la valorizzazione del nostro territorio e delle sue tradizioni, invitando tutti a unirsi a noi in questa celebrazione culinaria”.