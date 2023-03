Viterbo Sabato. Molte nuvole al mattino con possibilità di deboli piogge sparse. Tra pomeriggio e sera condizioni di tempo asciutto con maggiori spazi di sereno. Temperature comprese tra +6°C e +10°C. Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +16°C. Lazio Sabato. Tempo stabile al mattino ma con molte nuvole in transito su tutta la regione, deboli piogge possibili sulle zone settentrionali. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite in arrivo. Domenica. Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Qualche addensamento in più in transito tra la sera e la notte ma sempre con tempo stabile. Nazionale AL NORD Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio nuvolosità al Nord-Est e sulle Alpi occidentali ma con tempo stabile, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con maggiori addensamenti tra Trentino, Romagna e Triveneto.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse su Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con maggiori addensamenti sulle regioni Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge tra Campania e Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle medesime regioni, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. In serata tempo in prevalenza stabile, salvo qualche piovasco tra Molise, Gargano e Calabria.



Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al nord e sulle Isole Maggiori, in calo altrove.