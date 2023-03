La giovane autrice ha realizzato una ricerca sulle donne native americane scomparse e vittime di violenza

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La giovane autrice Ilenia Costa presenta il suo libro “La voce del silenzio: le donne native americane scomparse e vittime di violenza di genere negli Stati Uniti” ad Acquapendente, città dove è nata nel 2000. L’appuntamento, nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale della donna, è in programma domenica 12 marzo 2023 alle ore 17.30 presso il Museo della Città Civico e Diocesano in Via Roma 85. Ingresso gratuito. L’organizzazione è a cura de L’Ape Regina Coop in collaborazione con il Comune di Acquapendente e il Consiglio dei Giovani.

Edito da Scatole Parlanti, marchio del gruppo editoriale Utterson di Viterbo, il volume è il frutto della ricerca a compimento del suo percorso universitario. Dopo la maturità linguistica a Orvieto, Ilenia Costa si è infatti trasferita a Siena, dove si è laureata nell’estate 2022 in scienze politiche e relazioni internazionali. Scrive inoltre per la radio universitaria ed è l’autrice e conduttrice del podcast “Ma che generə di linguaggio!” disponibile su Spotify.

MMIW: Missing and Murdered Indigenous Women. Così le donne di origine nativa americana scomparse, assassinate, vittime di abusi sessuali vengono ricordate dalle associazioni che ne chiedono giustizia. Giustizia che, in moltissimi casi, tarda ad arrivare o non si presenta del tutto. Motivo questo che spinge tali donne a un’ostilità per il sistema di giustizia federale, ma anche per la società statunitense, che stigmatizza le loro storie con stereotipi culturali. Quattro donne su cinque appartenenti all’etnia degli indiani d’America continuano ad essere vittima di violenza sessuali nel corso della loro vita. Nonostante ciò, la voce delle vittime rimane in molti casi inascoltata. Ed è proprio la necessità di curare questa sordità legislativa e culturale a dare impulso a questo elaborato.

L’opera, disponibile in tutte le librerie fisiche e online, riflette in maniera critica sull’epidemia di violenza che coinvolge le donne native americane negli Stati Uniti e su come la scarsa consapevolezza sociale e giuridica sia alla base di questa problematica. Cosa è stato fatto e cosa ancora è necessario fare, per preservare le donne native americane dagli abusi che subiscono? Il lavoro di Ilenia Costa analizza un aspetto nettamente sottovalutato nel dibattito pubblico di interesse federale ed internazionale, con l’obiettivo di amplificare la voce delle donne amerindie, riflettere e sensibilizzare sul manto di violenza che strozza la loro dignità.

Info e prenotazioni: 388.8568841 (anche WhatsApp) – eventi@laperegina.it.



