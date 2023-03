NewTuscia – VITERBO – Incidente poco dopo le 08.00 a Viterbo; un motorino con a bordo un ragazzo ed una vettura si sono scontrati nei pressi dell’istituto Paolo Savi.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento: Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri per la gestione della viabilità, che ha subito dei rallentamenti, e il personale sanitario del 118.