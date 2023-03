NewTuscia – VITERBO – La relazione contenuta nell’ultimo Libro Blu redatto dall’ADM, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, certifica quelle che erano le tendenze sorte nel periodo immediatamente successivo alla pandemia. In modo particolare, per quanto riguarda il gioco, l’emergenza sanitaria in atto aveva spinto i giocatori ad utilizzare la modalità a distanza, l’unica disponibile in quel frangente, portando a un’impennata del gioco online a discapito di quello fisico, quantomeno in termini di raccolta. Tale tendenza si conferma anche in tempi più recenti, quando le limitazioni dovute alla pandemia sono cessate e si è liberi di tornare nelle comuni sale da gioco.

Balza all’occhio in modo particolare il numero relativo all’apertura dei nuovi conti durante il 2021, con un incremento significativo soprattutto per quanto riguarda le fasce d’età più giovani: sono oltre 1.200.000 i conti aperti nella fascia 18-24 anni, con una percentuale schiacciante in favore degli uomini (84.45% del totale). La fascia che invece detiene il numero maggiore di conti in attivo è quella tra i 25 ed i 34 anni d’età. La stessa analisi trasportata su piano regionale anziché nazionale permette di notare come il Lazio sia in quarta posizione, con il 10.51% di nuovi conti aperti. Per quanto riguarda invece le tipologie di gioco, a farla da padrone in quanto a importo medio giocato è il poker (con una cifra media pari a 158.11 per giocatore) ma quasi un terzo degli utenti totali si rivolgono alle scommesse a base sportiva (29.84%), investendo però una cifra media inferiore rispetto a quella per il poker.

Per ciò che concerne invece il settore dei cosiddetti apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT), è la Lombardia a essere leader incontrastata sfiorando la cifra di 9000 esercizi con AWP e oltre 700 sale VLT. Il Lazio è invece più indietro, rispettivamente con 4609 esercizi dotati di AWP e meno di 500 luoghi con VLT. La regione della capitale d’Italia non è ai primi posti della classifica nemmeno in quanto a sale bingo sul territorio (25) oppure in quanto a operatori con giochi a base sportiva (914).

Come affermato ad inizio articolo, la pandemia ha contribuito in modo netto al cambiamento delle abitudini in relazione al gioco e sembra essere un trend destinato a durare anche nel post emergenza sanitaria. Ciò però ha colto impreparate varie realtà come bingo e sale da gioco che si trovano nell’impossibilità di gestire i costi. È il caso della sala bingo di Viterbo, ad esempio, che conta 40 dipendenti e a cui si sommano i costi di gestione del luogo e soprattutto delle concessioni. Oltre a queste difficoltà si aggiungono gli incentivi offerti dalle realtà comunali italiane (includendo quella di Viterbo) volte a fornire incentivi agli esercenti che scelgono di non avere più slot machine. Il fine è quello di concentrare le agenzie fisiche di scommessa e le sale gioco in ambienti unici tali da poter essere più facilmente controllati e sperare così di poter arginare il gioco illegale, una pratica che è presente in tutta Italia, ben fuori dai confini viterbesi e laziali.

Tornando però ad un’analisi del gioco, potrebbe essere utile notare i profili di chi si avvicina al mondo del gioco o delle scommesse. Osservando aspetti relativi a frequenza e modalità di gioco, è impossibile non notare la differenza di abitudini a seconda della fascia d’età. Per quanto riguarda giovani e giovanissimi, abili nell’uso degli apparecchi più recenti e in grado di consultare notizie e informazioni varie sul mondo del casinò, si registra una indiscussa preferenza verso il digitale rispetto alle sale da gioco fisiche, con una marcata preferenza nei confronti delle scommesse sportive online, ma segue a ruota l’interesse verso il poker. A proposito di cifre spese, il volume settimanale è piuttosto basso e inferiore, in media, ai cinque euro nella fascia d’età 18-19 anni: questo perché vi è un timore di andare in negativo, temendo una perdita economica ingente. Opposto è invece il ritratto del giocatore che supera i 65 anni di età. In quasi tutti i casi, il gioco rappresenta un elemento parte della vita da almeno 10 anni, non un interesse scoperto nella tarda età. Contrariamente ai più giovani, il range degli Over 65 si rivolge principalmente ai luoghi fisici: sia che si tratti di tabaccherie sia che si tratti di sale bingo o agenzie di scommesse vere e proprie. In questa fascia d’età è il Gratta e Vinci il gioco più utilizzato, seguono lotterie e lotto.