NewTuscia – MARTA – Domenica 12 marzo iniziativa interculturale con danze, musica, sapori. Ospite il vice ambasciatore dell’India.

Un evento interculturale a Marta (VT) per celebrare Holi, la festa indiana dei colori. Questo è "Bura Na Mano Holi hai" – letteralmente "Non te la prendere, è Holi" – e l'appuntamento è domenica 12 marzo 2023 alle ore 18.00 al Nomad, locale situato in Strada Provinciale Martana km 12,400.

L’iniziativa, ideata dall’artista, docente di arti performative indiane e maestra di yoga Rosella Fanelli, ha il patrocinio dell’Ambasciata dell’India a Roma ed è organizzata dall’associazione Ta ki Te Dha e da Nomad di Giorgio Cutini.

L’invito è quello di cogliere l’opportunità di questa festa indiana, conosciuta anche come “festa dei colori”, per risolvere ogni tipo di conflitto, superare antiche tensioni, sciogliere i colori scuri delle cose negative per riemergere nella gioia della primavera e ricaricarsi nello spirito vibrante del festival di Holi.

Un ricco e interessante programma all’insegna dell’amicizia e dello scambio culturale tra Italia e India: uno spettacolo di danza kathak a cura di Rosella Fanelli, con musica dal vivo e voce recitante di Patrizia Conti, regia e allestimenti scenografici di Ilaria Passeri; un concerto di musica indiana con gli artisti Fabrice De Graef (bansuri, flauto indiano), Manish Madankar (tabla, percussioni indiane), Valerio Bruni (santur, affascinante strumento a corde di origine persiana, e canto); una mostra fotografica sull’India, due brevi intervalli allietati da chai tè speziato e un apericena con menù tipico indiano.

Ospiti d’onore il vice ambasciatore dell’India Amararam Gurjar insieme alla moglie, che saranno accolti dal sindaco di Marta Maurizio Lacchini.

Per partecipare è richiesta prenotazione obbligatoria al numero 351.9123220.