NewTuscia – RIETI – La Stazione Carabinieri Forestale di Leonessa è ubicata appena fuori il centro storico di Leonessa, ad una altitudine di circa 1000 metri s.l.m.

La realizzazione dell’edifico che ospita il reparto forestale risale agli anni ’50.

Comandata in sede vacante dal Vice Brigadiere Alessandro Boccacci, conta nel suo organico un numero complessivo di cinque militari.

La competenza territoriale della Stazione si estende su circa 205 chilometri quadrati ricadenti nel solo Comune di Leonessa, costituito di 36 frazioni. La cittadina di Leonessa, fondata nel 1278, è appartenuta alla Regione Abruzzo ed alla Provincia di L’Aquila per più di sei secoli, fino al passaggio nel Lazio, avvenuto nel 1927. È un Comune dalla prevalente vocazione turistica, sia nella stagione estiva che in quella invernale, ospitando peraltro la stazione sciistica di Campo Stella, sul versante settentrionale del Monte Terminillo. Per questa ragione, il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Leonessa è impegnato sia nel servizio di vigilanza sulle piste da sci che nel servizio di “Meteomont” dell’Arma, finalizzato al controllo del manto nevoso per la previsione del pericolo valanghe.

I settori d’intervento della Stazione Carabinieri Forestale di Leonessa sono molteplici: dai controlli sulle corrette pratiche di utilizzazioni boschive, a quelli sul rispetto del vincolo idrogeologico e delle norme sul pascolo e sulla caccia, dalla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali alle verifiche sulla legale gestione dei rifiuti e sulla raccolta dei sottoprodotti del sottobosco e la commercializzazione di prodotti agroalimentari. Il Comune di Leonessa è infatti luogo di produzione della patata leonessana, uno dei prodotti della tradizione italiana più importanti, e qui si svolge, dal 1990, ogni seconda domenica del mese di ottobre, la Sagra della Patata, visitata da migliaia di turisti provenienti da tutta Italia.

La sede della Stazione si trova in via G. Felici n. 8 a Leonessa.