NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La diciannovesima giornata del campionato di serie B maschile è alle porte per l’Ecosantagata Civita Castellana. La capolista del girone F si prepara ad accogliere domani pomeriggio al Palasmargiassi la Tomei Livorno, con fischio d’inizio della sfida fissato per le 17.

Una partita in cui l’Ecosantagata parte coi favori del pronostico, ma che vedrà il Livorno giocare con il coltello tra i denti. I toscani, infatti, sono attualmente i primi tra le squadre in zona retrocessione e ogni singolo punto può fare la differenza nella corsa per rimanere nella categoria.

L’Ecosantagata, dal canto suo, non può permettersi il minimo passo falso. Con l’Arno che insegue a 3 punti e la Lupi Santa Croce a 4, basta poco per trovarsi improvvisamente fuori dalla zona playoff.

Per il libero Andrea Andreini, toscano di Pietrasanta, la gara col Livorno è quasi un derby e di sottovalutare l’avversario non se ne parla. “Il Livorno è una buona squadra con una classifica un po’ bugiarda – dice -. Nella partita d’andata, in casa loro, ci hanno già fatto vedere le loro qualità: difendono bene e hanno giocatori importanti a muro. Dobbiamo essere aggressivi da subito, perché se gli lasciamo spazio potrebbero diventare molto ostici. Inoltre hanno bisogno di punti per la salvezza e sappiamo che tutti quelli che giocano contro la capolista hanno una motivazione in più. Dobbiamo essere bravi a mettere subito la partita nella direzione giusta”.

Andreini è alla prima stagione all’Ecosantagata, ma si è trovato subito benissimo. “Conoscevo Civita Castellana perché l’avevo affrontata da avversario ai tempi della serie A2, sapevo che era una società seria e con una buona cultura pallavolistica – racconta -. Tutte cose che posso confermare ora che la sto vivendo da dentro. C’è un bel gruppo e secondo me anche questa cosa ha fatto la differenza: la solidità e la coesione sono state fattori che mi hanno aiutato ad ambientarmi e rendere subito al meglio”.

Ecosantagata Civita Castellana