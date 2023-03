NewTuscia – VITERBO – Penultimo match della prima fase di serie B per la Domus Mulieris di coach Scaramuccia che, in questo sabato, farà visita allo Smit Roma in un match di grande importanza per la classifica delle gialloblù.

Se infatti, da un lato, per la qualificazione ai playoff è arrivato la scorsa settimana anche il conforto della matematica, grazie ai quattro punti di vantaggio e al 2-0 nel doppio confronto con Frascati, dall’altro lato resta viva la possibilità di migliorare l’attuale ottava posizione che significherebbe un incrocio al primo turno playoff con la corazzata Basket Roma, ancora imbattuta dopo 18 partite.

A rendere possibile tale obiettivo per la Domus Mulieris è stato proprio Smit che, lo scorso week-end, è andato a vincere sul parquet di Elite Roma confermando la crescita evidenziata nel girone di ritorno: il team romano, infatti, aveva chiuso senza vittorie l’andata ma si è poi riscattato ampiamente nel ritorno grazie a tre successi contro Albano-Pavona, Bull e Elite. Tra le giocatrici da tenere in maggiore considerazione ci sono sicuramente le esterne Barile e Golemi e la lunga Koshanin, tutte autrici di un campionato molto interessante finora.

Per la Domus Mulieris, vittoriosa all’andata per 75-67 grazie all’ottima prova offensiva del trio Diana Valtcheva-Pasquali-Masnata, sarà un impegno difficile, anche tenendo conto di una settimana che ha portato più che altro brutte notizie sotto il profilo della condizione fisica. Praticamente certa l’assenza di Melania Nobili, vittima di una distorsione alla caviglia nell’allenamento del mercoledì, così come sarà sicuramente out Camilla Ricci per impegni personali. Fortemente in dubbio anche Anna Schembari, il cui eventuale forfait potrebbe privare coach Scaramuccia di un ulteriore elemento prezioso nelle rotazioni delle esterne.

“Al di là delle assenze dovremo scendere in campo con un solo obiettivo, vale a dire la vittoria – commenta il tecnico gialloblù -. Se vogliamo evitare l’ottavo posto possiamo solo vincere le ultime due gare e sperare che gli altri risultati ci sorridano, quindi mi aspetto la massima concentrazione e determinazione da parte di tutte le giocatrici che andranno in campo. Puntiamo a far valere le nostre armi e, soprattutto, a ritrovare un po’ di precisione al tiro che ci è mancata nelle ultime uscite”.

La palla a due della sfida tra Smit e Domus Mulieris è prevista alle 20,15 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Stefano Lorenzoni e Fabio Aloisi, entrambi di Rieti