NewTusci – VETRALL – “E’ stato un successo di gruppo, un lavoro in cui tutto ha funzionato, dagli uffici, alla collaborazione con gli altri comuni, agli sforzi di tutti i protagonisti e al supporto della Regione.

Una sinergia che ha significato essere presenti sul territorio oggi, attraverso questo centro antiviolenza che sarà di riferimento per tutti i comuni del distretto VT4. Un centro nato per contrastare il fenomeno della violenza di genere”. Così sottolinea Giulio Zelli, l’assessore alle politiche sociali di Vetralla, l’8 marzo giorno della inaugurazione in piazza Guglielmo Marconi 34 a Vetralla. Presenti tanti dei sindaci del distretto e in prima fila al taglio del nastro anche il presidente della provincia Romoli con il sindaco della città Sandrino Aquilani.

“E’ una giornata che ci inorgoglisce, – sottolinea il primo cittadino – un importante sforzo verso una direzione di civiltà. La violenza di genere non può e non dovrà essere più una notizia, nel frattempo dobbiamo sostenere chi si trova a vivere momenti terribili, come quelli delle donne che vivono in questo tunnel di sofferenza e dolore. Il plauso va a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, nessuno escluso”. Il centro che si chiama Demetra e che ha come simbolo la “farfalla”, simbolo di libertà, opera del noto artista Angelo Russo, è un ambiente accogliente, nel quale verrà naturalmente rispettata la privacy di chiunque vi entri. Tante le persone a presenziare durante l’inaugurazione, non solo le istituzioni ma anche l’associazione locale Battiti e molti cittadini comuni che hanno accolto, a momenti anche con commozione ed entusiasmo questo nuovo traguardo.

Gli orari di apertura saranno il lunedì e martedì dalle 14.30-18.30 e mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Il centro sarà presente anche nei comuni di Oriolo e Ronciglione una volta al mese su appuntamento.

COMUNE DI VETRALLA