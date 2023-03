NewTuscia – AMELIA – Le organizzazioni sindacali Cgil e Spi Cgil provinciali di Terni, la Lega Spi Cgil Amerino-Narnese, la Fnp Cisl di Narni-Amelia e la Uil pensionati comunicano la propria adesione alla manifestazione organizzata dal Comitato per l’Ospedale di Amelia per sabato 11 marzo, che vedrà un corteo da Piazza XXI Settembre a Piazza Matteotti.

“Condividiamo le motivazioni della mobilitazione – spiegano i sindacati – sia quelle relative all’ospedale amerino, sia più in generale la denuncia rispetto alla grave situazione della sanità pubblica sul nostro territorio e in tutta l’Umbria. Per questo sabato saremo in piazza”.