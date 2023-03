NewTuscia – GALLESE – Sensibilizzare, conoscere, sostenere l’universo femminile nelle sue scelte e nelle difficoltà quotidiane. Per la ‘giornata internazionale della donna’ il Comune di Gallese da ormai sette anni organizza una lista di eventi che andranno avanti per tutto il mese di marzo nel Museo e Centro Culturale “Marco Scacchi”.

“Abbiamo organizzato moltissimi incontri, concerti, eventi e talk per valorizzare le donne e il loro ruolo nella storia e nel campo della scienza – afferma il Sindaco – Riteniamo che quelle donne che hanno contribuito alla crescita culturale e sociale del nos tro paese hanno dovuto purtroppo dimostrare non solo la loro preparazione, ma anche la loro forza d’animo e determinazione molto di più dei loro colleghi. E nonostante ciò non si sono arrese, per questo noi oggi vogliamo ringraziarle e celebrarle”.

Inaugura il mese il Concerto dedicato ad Alessandra Piersanti Note in Armonia domenica 12 marzo alle ore 17.30. Il concerto è dedicato ad una giovane gallesina scomparsa prematuramente per la cui memoria la famiglia ha donato al Comune un pianoforte. Sarà l’occasione per ascoltare brani di Beethoven, Wieniawski, de Sarasate, Debussy, Mozart, Chopin e Scarlatti eseguiti dal virtuoso violinista Brando Maria Medici, accompagnato al pianoforte dalla mano del maestro Luigi Laterza, e dal talentuoso pianista Andrea Simone De Nicolò. Il concerto, sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Traversetti è giunto alla sua VI edizione e quest’anno promette grandi emozioni per la partecipazione di due artisti che nonostante la loro giovane età hanno raccolto numerosi premi e giudizi favorevoli.

Sabato 18 marzo alle ore 16.30 sarà la volta di Donne in Scienza un grande talk per invitare tutti a riflettere sul ruolo delle donne e della loro determinazione nel campo scientifico ed evidenziare la difficoltà che tutt’oggi incontrano nella loro carriera. L’appuntamento, patrocinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, è guidato dalla dott.ssa Silvia Piranomonte, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma che ha contribuito alla scoperta delle onde gravitazionali generate dallo scontro di due stelle di neutroni. Sarà l’occasione anche per gli studenti per valutare sul campo, con una ricercatrice, l’importanza della ricerca scientifica ed in particolare della ricerca al femminile.

A chiudere il ricco programma domenica 26 marzo alle ore 17.30 la rassegna letteraria “…come inchiostro indelebile” che intende analizzare l’importanza delle vicende biografiche degli scrittori e poeti. Partecipano alla prima edizione della rassegna “Corrispondenza in rosa di d’Annunzio” la scrittrice Franca Minnucci con il suo libro Cara, cara mamma. Lettere di Gabriele d’Annunzio alla madre, che pubblica le lettere di d’Annunzio alla madre, alla quale rivolge sempre missive cariche di un amore totale e incondizionato, e lo scrittore Marzio Maria Cimini con il suo libro D’Annunzio intimo e segreto. Il sogno dell’esteta, che indaga il rapporto di d’Annunzio con gli artisti che contribuirono all’estetica del Vittoriale. Presenta l’incontro Mario Ianieri che ha pubblicato i due libri.

Ad accompagnare il programma di manifestazioni durante tutto il mese la mostra di Elisa Del Vescovo Entra nel mondo della fantasia: una giovane gallesina con una grande passione per l’arte realistica ed astratta che invita lo spettatore ad osservare le sue opere come chiave per aprire le porte segrete della fantasia, lungo sentieri dimenticati delle nostre facoltà umane, laddove è possibile immaginare situazioni diverse da quelle conosciute. Legati alla mostra, domenica 19 marzo alle ore 16.00 la proiezione del film La storia infinita di Walter Petersen, basato sull’omonimo romanzo di Ende e pietra miliare del cinema degli anni ’80, che si focalizza su temi importanti come la fantasia, il ricordo e il sogno, mentre sabato 25 marzo alle ore 15.30 il laboratorio per bambini Scatena la tua fantasia, con l’intenzione di coinvolgere i bambini in una grande prova della loro fantasia.

Tutti gli eventi sono organizzati presso il Museo e Centro Culturale “Marco Scacchi” e sono ad ingresso gratuito.