Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – “Schlein…la tua faccia è già un macabro destino”. E’ apparsa poche ore fa a Viterbo, in via delle Fortezze, questa scritta vergognosa quanto idiota. Quel “classico” cliché dei decerebrati orientati ideologicamente, da una parte o dall’altra, che in primis nascondono l’unica cosa di cui sono pieni: il nulla cosmico.

A ridosso della Giornata internazionale della Donna è andato in scena uno dei modi più comuni di esprimersi di chi, quotidianamente, pensa alla politica come il tifo da bar e alla comunicazione come insulti di piazza.

Una frase sessista ma che, come detto, nasconde un profondo disagio per gli autori, un disagio di inclusione sociale, prima di tutto, e di ignoranza per quelle che sono le normi basilari del convivere, nel becero e, purtroppo, ancora diffuso, modo sessista e antidemocratico di comportarsi.

Unanimi le prese di posizione contro questa scritta, in primis della Premier Giorgia Meloni e della Sindaca di Viterbo Chiara Frontini, che ha prontamente dato disposizioni per rimuovere la scritta-vergogna. Insieme a loro tutti i principali leader politici nazionali e i principali esponenti della politica locale.

Non c’è altro da aggiungere, Viterbo sulla cronaca nazionale per un fatto vergognoso quanto idiota. Solo silenzio.