NewTuscia – VITERBO – È in corso l’aggiornamento professionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Viterbo sull’analisi sensoriale e le tecniche di assaggio della nocciola.

Il corso ha lo scopo di formare un gruppo di assaggiatori esperti che costituiranno il PANEL di assaggio della Nocciola Romana DOP istituito e riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare proprio in seno all’Ordine di Viterbo.

Un Panel d’assaggio è un gruppo di esperti assaggiatori che si riuniscono per effettuare un’analisi sensoriale, cioè una valutazione visiva, olfattiva e gustativa delle caratteristiche di un prodotto alimentare e, per ognuna di queste, individuare particolari descrittori. Attraverso la compilazione di una scheda, l’assaggiatore, segue scrupolosamente le fasi impegnando i sensi come vista, olfatto, gusto, tatto e udito e annota le sensazioni individuali. Il parere del panel comporta l’attribuzione della certificazione DOP al prodotto.

“È un vanto per l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Viterbo avere ottenuto questo riconoscimento che contribuirà al miglioramento della qualità delle produzioni di nocciola del nostro territorio. Per questo il nostro impegno formativo sarà costante e continuativo. A tale proposito ringrazio i docenti, la Dot.ssa Patrizia Salusti (Tecnologo alimentare) ed il Prof. Bruno Cirica (Dottore Agronomo) che stanno contribuendo perché questo accada”. Afferma il Presidente Dot. Roberto Petretti.