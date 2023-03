NewTuscia – VITERBO -Riceviamo e pubblichiamo. Ancora una volta la nostra città sale alle cronache nazionali per un gesto vergognoso, di matrice neofascista. La scritta comparsa sul muro delle Fortezze contro Elly Schlein è un segno, l’ennesimo, di come da sempre in questa città formazioni di estrema destra agiscano in maniera violenta e intimidatoria.

Da anni Arci Viterbo chiede che a questo tipo di organizzazioni non vengano concessi spazi pubblici, che dal punto di vista istituzionale non ci siano timori nel condannare senza appello atti neofascisti o neonazisti e che si agisca sempre nel riconoscimento dell’antifascismo come fondamento costituzionale, come anche i recenti fatti di Firenze ci hanno drammaticamente dimostrato.

Comunichiamo la nostra solidarietà al Partito Democratico e ad Elly Schlein.