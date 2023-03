NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Il voto di oggi alla Camera sulla mozione che impegna l’esecutivo a scongiurare l’approvazione della direttiva Ue sull’efficienza energetica degli immobili è un passo avanti fondamentale.

L’obiettivo della direttiva è per noi condivisibile, ma riteniamo che un’operazione simile si debba perseguire con realismo e pragmatismo, indicando un lasso di tempo consono e realizzabile.

Fratelli d’Italia è infatti a favore della riconversione ambientale di case e appartamenti e all’abbattimento delle emissioni inquinanti, ma è impensabile ristrutturare milioni di immobili entro il 2030, considerando, inoltre, che parte del nostro patrimonio ha oltre un migliaio di anni, con specificità storiche e architettoniche straordinarie e uniche in Europa.

Bruxelles non può non tenerle da conto, per questo auspico che l’Unione Europea faccia una marcia indietro per fissare obiettivi raggiungibili nel tempo senza ideologie e con buon senso.

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati