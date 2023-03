Nella Sala dei Notari, gli studenti delle scuole Primarie e secondarie hanno incontrato l’autrice del libro “La Rete”

NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – La rassegna “incontro con l’autore”, edizione 2022-2023 delle biblioteche comunali di Perugia è proseguita con un nuovo appuntamento tenutosi, ieri mattina presso la sala dei Notari.

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Perugia si sono confrontatiti ed hanno dialogato con Sara Allegrini, autrice del libro “La rete”.

Il libro

La notte nel bosco risuonano solo fruscii, grida quasi umane e il battito accelerato dei cuori di Daniel, Maddalena ed Eliah. Nelle loro teste la stessa domanda martella feroce: come sono finiti lì, soli? Non c’è cibo, non c’è acqua, non c’è il cellulare per chiedere aiuto.

È impossibile credere che le loro famiglie abbiano deciso di abbandonarli. Due occhi li spiano da dietro gli alberi e ogni giorno, quando si svegliano, trovano un biglietto che gli dice cosa fare: proprio a loro, che non hanno mai rispettato una regola, abituati a vivere oltre il limite.

Ma se piegarsi e obbedire a uno sconosciuto fosse l’unico modo per salvarsi dall’incubo in cui sono precipitati?

L’autrice

Sara Allegrini è autrice di romanzi per ragazzi e insegnante di filosofia e psicologia. La rete, edito nel 2019 da Mondadori ha ricevuto nel 2020 il premio Orbil, sezione young adult.

Il prossimo incontro si terrà venerdì 31 marzo, alle ore 10.00, nella Sala Binni: gli studenti delle primarie incontreranno Antonella Giacon, autrice dei libri «Qualcosa di speciale» e «Quattro giorni».