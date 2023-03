NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – In occasione della “Giornata Mondiale del Rene” l’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianti Onlus, insieme ad AFAS, organizza per giovedì 9 marzo, un appuntamento a Pian di Massiano (piazzale Umbria Jazz), dove sarà presente dalle ore 8.30 alle 12.30 un gazebo per sensibilizzare e informare sul tema delle malattie del rene.