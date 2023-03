NewTuscia – RIETI – Oggi le donne in uniforme dell’Arma dei Carabinieri di Rieti del Comando Provinciale, del Gruppo Forestale, della Scuola Forestale di Cittaducale e del 16° Nucleo Elicotteri sono state invitate al Comando Provinciale di Viale Giulio De Juliis, dove sono state simbolicamente omaggiate di un ramoscello di mimosa.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Bruno Bellini, ha colto l’occasione per sottolineare come l’ingresso delle donne nelle Forze Armate e in particolare nelle fila dell’Arma dei Carabinieri, abbia contribuito a modificare significativamente l’ambiente delle caserme e ad “ingentilire” i reparti, incrementando ulteriormente l’armonia al loro interno e andando a costituire un valore aggiunto e una risorsa insostituibile per tutte le componenti dell’Istituzione.

Il vero “salto di qualità” è stato registrato, poi, nel settore operativo, nel quale le donne hanno potuto dimostrare le maggiori competenze e soprattutto sensibilità ed empatia nell’approccio con le c.d. “vittime vulnerabili”.

Da gennaio, con l’arrivo al 16° Nucleo Elicotteri di Rieti del Maresciallo Ordinario Lucrezia Pisanu, primo pilota di elicottero donna proveniente dai ruoli normali dell’Arma dei Carabinieri, non ci sono più specialità dell’Arma in provincia in cui le donne non siano rappresentate.

Da tutti i colleghi della provincia di Rieti, auguri sinceri a tutte le donne che indossano l’uniforme dell’Arma dei Carabinieri, di ogni ordine a grado, e più in generale a tutte le donne, mamme, mogli, fidanzate e figlie, legate da vincoli di parentela, o anche solo d’affetto, ai nostri militari.

Un pensiero affettuoso e commosso, come ogni anno, è dedicato, infine, alle vedove dei Carabinieri.