NewTuscia – TARQUINIA – Talete S.p.A. comunica che il 09/03/2023 sarà eseguito un importante intervento di manutenzione in Piazza Europa.

La complessità del lavoro potrebbe causare delle difficoltà nell’erogazione del servizio idrico e provocare fenomeni di abbassamento della pressione nelle seguenti zone:

via Luigi D’Asti, via Veio, via della Tuscia, via dei Velca, via Tirreno, via Manfredi Mariani, via della Repubblica, via Follaro, via Rosselle, via Vetulonia, zona Paparello, zona campo sportivo, zona Madonna del Pianto e aree limitrofe.

La manutenzione inizierà alle ore 7.30 e terminerà, salvo imprevisti, alle 20.00.

Per contenere il disagio verrà posizionata un’autobotte in piazza Europa.

Al ripristino del flusso idrico potrebbe verificarsi un intorbidimento momentaneo dell’acqua.