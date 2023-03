NewTuscia – CITTA’ DI CASTELLO – Incendio in un appartamento a Città di Castello. I vigili del fuoco del posto sono intervenuti in via M. Angeloni traendo in salvo un signore di ottant’anni che si era rifugiato in bagno.

L’uomo, ustionato e intossicato dal fumo, è stato affidato alle cure del 118. Sul posto presente anche la Polizia.