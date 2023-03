Dal 13 al 19 marzo turisti e cittadini di Viterbo saranno illuminati dalle luci verdi del pub scozzese di via Genova, ma non solo. Il titolare Antonio Posati: “Un’idea innovativa per tutta la città”

VITERBO – In occasione di San Patrizio, la festa tradizionale irlandese che si celebra il 17 marzo, il Toto’s organizza una settimana di eventi, a partire dalle luci verdi che illumineranno il Castello dal Cuore di Scozia fino a tarda notte.

Dal 13 al 19 marzo sarà possibile vivere dentro e fuori le mura del locale di via Genova la vera atmosfera irlandese, con piatti tipici, birra Guinness, gadget a tema, musica celtica e molto altro, oltre alle serate di animazione che il Toto's offre ogni sera, ormai veri e propri appuntamenti fissi per gli abitanti di Viterbo e dintorni.

“Il nostro è un pub scozzese, quindi siamo parenti diretti dell’Irlanda grazie alla tradizione celtica che ci accomuna – dice il titolare Antonio Posati – Inoltre non tutti sanno che San Patrizio in realtà era scozzese”.

Il vero nome di San Patrizio era infatti Maewyin Succat. A sedici anni, i pirati irlandesi lo rapirono

e lo vendettero come schiavo a re Dalriada, capo di un regno che racchiudeva parte della Scozia e

dell’Irlanda. Successivamente, Maewyin Succat si fece diacono col nome latino di Patrizio e diventò

vescovo. A quel punto, Papa Celestino I gli affidò il compito di evangelizzare le terre irlandesi.

Il 17 marzo è il giorno della morte del santo, che scomparve nel 461 a Saul.

A San Patrizio l’ Irlanda festeggia dunque il suo patrono e commemora l’ arrivo del cristianesimo nel Paese.

“Per l’occasione, regaleremo ai nostri clienti un cappello a tema, oltre a far vivere loro un indimenticabile clima celtico – continua Posati – Proporremmo anche dei piatti tipici, come il Fish & Chips, che fa parte della tradizione di Scozia e Irlanda. Sono molto orgoglioso di queste iniziative , portano una ventata di internazionalità e innovazione a Viterbo”.