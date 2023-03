NewTuscia – TERNI – La Sezione della Polizia Stradale di Terni, nella settimana scorsa, ha messo in campo una serie di servizi finalizzati alla verifica delle norme previste per il trasporto delle merci e dei passeggeri, al controllo della velocità e alla verifica della guida in stato di ebrezza. Durante il servizio sono stati controllati un totale di 181 veicoli, 163 persone.

Nel periodo interessato, sono state erogate 48 sanzioni amministrative, nello specifico si è proceduto alla verifica del rispetto delle normative riguardanti i documenti relativi alla revisione ed alla assicurazione dei veicoli, procedendo alla contestazione di 6 sanzioni per la mancanza della revisione periodica del mezzo e 3 per la mancata copertura assicurativa.

Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto dei limiti di velocità e per questo sono state erogate 11 sanzioni amministrative.

Nel comune di Narni, in collaborazione con la Polizia Locale, si è proceduto all’allestimento di più posti di controllo per l’accertamento della guida in stato di ebrezza ed eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Dai controlli sono state ritirate 5 patenti di guida, contestate 2 sanzioni amministrative e 3 penalmente rilevanti per la guida in stato di ebrezza.

Oltre all’aspetto repressivo che ha portato alla decurtazione di 51 punti dalla patente di guida, durante il servizio il personale ha anche soccorso 3 automobilisti in difficoltà.