NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Il pieno mandato fornito dalla Camera al governo italiano ad attuare le iniziative necessarie per cambiare la proposta di direttiva UE sull’efficientamento energetico degli edifici, è un importante atto a sostegno del nostro lavoro in questa direzione. L’obiettivo immediato, infatti, è arrivare la settimana prossima, quando la direttiva sarà in votazione a Strasburgo, a trovare una maggioranza che consenta al Parlamento europeo di lavorare per modificare e rendere la direttiva più flessibile, in modo che essa arrechi meno danni possibili alle nostre famiglie”.

Lo afferma il presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti al parlamento europeo, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini.