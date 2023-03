NewTuscia – TARQUINIA – Partirà nel mese di marzo, il nuovo disciplinare di accesso alla Z.T.L. del centro storico di Tarquinia approvato con deliberazione di giunta n. 31 del 02.03.2023, la cui applicazione è subordinata all’emanazione di apposita ordinanza dirigenziale

Si tratta di un’iniziativa congiunta del Comune e del Comando di Polizia Locale per tendere una mano alla cittadinanza, agevolando l’ingresso al centro storico di autovetture e ciclomotori, anche a varchi attivi, in occasione di alcune specifiche esigenze ritenute cruciali nello svolgimento della vita cittadina quotidiana.

Il disciplinare introduce infatti la possibilità di richiedere permessi orari, che vanno dai quarantacinque minuti alle due ore massimo (con indicazione precisa degli orari di entrata ed uscita), e che danno la possibilità ai tarquiniesi di raggiungere alcuni servizi essenziali, chiariti nel disciplinare stesso. Sono diverse le motivazioni che consentiranno di presentare la domanda per ottenere l’accesso temporaneo, a cominciare dai genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia o elementari ed ai visitatori della casa di riposo, ubicate all’interno della Z.T.L. Ma verrà data l’opportunità anche ai pazienti degli studi medici, in occasione di prestazioni sanitarie, di raggiungere questi ultimi, come anche ai clienti delle farmacie. Si potrà fare richiesta di accesso temporaneo anche per accompagnare passeggeri con impedita o ridotta capacità deambulatoria e per operazioni di carico e scarico di merce voluminosa.

I cittadini saranno tenuti, in fase di richiesta, a precisare l’orario previsto di accesso e di uscita dal centro storico e il numero di targa del veicolo coinvolto. La richiesta potrà essere presentata tramite il portale istituzionale dedicato alla Z.T.L., scaricabile come app sul proprio cellulare, cui si potrà accedere tramite SPID o creando una tantum un profilo personale utilizzando una propria username e password. Il permesso rimarrà relativo solo all’ingresso nella Z.T.L ma non al parcheggio al suo interno e dovrà esserne fatta richiesta anticipatamente oppure entro 48 ore dall’avvenuto accesso.

Il Comandante della Polizia Locale Nicola Fortuna rassicura: “di concerto con l’amministrazione comunale, è stata apportata una modifica ad integrazione del disciplinare della Z.T.L. per adattarlo all’introduzione del nuovo portale web, grazie al quale i cittadini otterranno in tempo reale il rilascio dell’autorizzazione all’accesso. L’impiego del portale eviterà inoltre inutili file e tempi di attesa. Verrà tra l’altro garantito un servizio di supporto alla cittadinanza, anche con l’impiego di agenti di quartiere, a disposizione per aiutare i cittadini ad orientarsi nel corretto utilizzo del portale. Le novità e le casistiche per l’accesso temporaneo saranno introdotte con un’ordinanza dirigenziale di prossima emanazione. Il Comando di Polizia Locale rimarrà a completa disposizione per fornire ai cittadini tutti i chiarimenti necessari e guidarli nell’utilizzo corretto di questa nuova opportunità”.