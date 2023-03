NewTuscia -LIVORNO

L’evento, TALENT DAY organizzato da Confcommercio , ha consentito a tanti ragazzi e ragazze di poter lasciare il proprio curriculum e parlare con i responsabili delle aziende.

Trenta imprese e moltissime persone. Per una giornata all’insegna dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’iniziativa – organizzata da Confcommercio Pisa e Livorno – è andata in scena lunedì 6 marzo ai bagni Pancaldi e ha visto partecipare circa 30 aziende e decine di giovani interessati a conoscere certe realtà da vicino e lasciare i propri curriculum per ristoranti, hotel, agenzie di assicurazione, imprese di logistica e trasporti, campeggi, bar e stabilimenti balneari. Tra le figure più ricercate receptionist, segretari, impiegati amministrativi, consulenti assicurativi, autisti per noleggio auto con conducente e per mezzi pesanti, social media manager, addetti al marketing e comunicazione, addetti per pulizie, lavapiatti, operai agricoli, cuochi e aiuto cuochi, camerieri, barman, banconisti, dj, bagnini e manutentori presso stabilimenti balneari per la stagione estiva, periti elettronici ed elettrotecnici, periti meccanici e meccatronici ed elettricisti.