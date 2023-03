NewTuscia – VETRALLA – Appaiono avvolti ancora da un’aria misteriosa i contorni della stagione che verrà. Amministrazione comunale, Pro Loco e associazioni locali, sono già al lavoro da mesi per presentare un cartellone con un programma variegato che accontenti tutte le fasce di età e che nelle intenzioni vuole consolidare manifestazioni di successo arricchendole però di nuove proposte.

Dopo un inverno in cui si sono effettuati concerti, mostre, manifestazioni, sagre, eventi culturali, e un carnevale con il tutto esaurito, la primavera e l’estate 2023 a Vetralla offriranno un calendario di tradizione e sostanza, con scadenze folkloristiche e innesti innovativi. Un po’ per allargare la platea del pubblico e un po’ per riuscire ad offrire possibilità di inserimenti moderni che prima non erano stati presi in considerazione. Ci sarà ad esempio la Selva d’Oro che quest’anno, orfana purtroppo del suo ideatore Elio Cipri, recentemente scomparso, offrirà una nuova edizione in sua memoria, con delle importanti aggiunte per il pre serata e il post serata.

Anche la consueta “Fiori alle finestre e cene in piazza” l’anno scorso riuscita in modo impeccabile con un enorme afflusso di persone, vedrà una considerevole introduzione letteraria con nomi di grande richiamo, qualcuno parla addirittura di personaggi nazionali e perfino internazionali e tanto spazio anche per la musica. Lo sposalizio dell’albero anch’esso appuntamento di rilievo che vedrà il suo culmine l’8 maggio con la cerimonia nel bosco di Sant’Angelo, sarà preceduto da alcune giornate in cui prenderanno vita quasi una settimana intera di manifestazioni e offerte spettacolo per la prima volta a Vetralla. Tornerà perfino la partita del cuore, e si riproporrà uno degli appuntamenti più suggestivi che è quello della notte di San Lorenzo Stelle e candele il 10 agosto. Un altro dato degno di nota è che il 2023 segna l’arrivo di diverse iniziative effettuate nella frazione di Cura di Vetralla all’interno del parco Arnoldo Foà, anche queste di sicuro richiamo per gli amanti delle manifestazioni enogastronomiche, musicali e sportive, d’arte e di artigianato.

Il 25 giugno poi c’è un rilevante ritorno, dopo anni di fermo, che è quello di uno spettacolo, di notevole successo nel passato all’interno del bosco della folgore: “Gli usignoli del Bosco”. Come il 2 luglio si terrà la festa dedicata a San Girolamo sempre all’interno dei boschi Vetrallesi. Non mancheranno appuntamenti teatrali, musica, rassegne, sfilate, e la definizione con le mappe artistiche di Giuseppe Bellucci, della galleria permanente a cielo aperto con le opere fotografiche di Lorenzo Cicconi Massi e Daniele Vita, autori di scatti di fama internazionale. Il primo degli appuntamenti sarà il prossimo 12 marzo, giornata in cui Vetralla ha voluto dedicare la festa della donna alla figura femminile più affascinante della città, la via Francigena, con una passeggiata facile di 3 km in compagnia di Andrea Natali, la presentazione della scarpa del pellegrino ideata da Leonardo Piozzi Giuliani, l’inaugurazione di un murale del Movimento artistico vetrallese ad opera di Giovanni Diodato, un pranzo presso la Pro Loco e un concerto pomeridiano alle 17.00 nella chiesa del Riscatto. E’ in programmazione per le prossime settimane una conferenza stampa dove date, orari, appuntamenti e altre novità saranno resi noti con dovizia di particolari.

Amministrazione Comunale di Vetralla

Pro Loco di Vetralla e Associazioni Locali