Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – In occasione della Festa della Donna pubblichiamo con piacere la recensione del romanzo “L’altra parte di me” di Emanuela Ferruzzi, unitamente alla presentazione di Serena D’Orazi della Casa Editrice Se ena.

Emanuela Ferruzzi, cantante e amante dell’arte nelle sue varie manifestazioni, é collaboratrice di www.newtuscia.it Italia e partecipa con una sua rubrica alla trasmissione Luce nuova sui fatti in onda su TeleOrte e sui canali social.

“L’altra parte di me” é una storia che affascina, stravolge, nella quale ogni donna può ritrovare una parte della propria esperienza. La vita, il sesso, l’amore, la rabbia e un forte senso di responsabilità e attenzione per gli eventi della quotatidianita’.

I sentimenti sono descritti perfettamente in ogni loro sfaccettatura, con ironia, irriverenza, sensualità e un pizzico di travolgente che non guasta mai.

Sullo sfondo una storia d’amore che avvolge la protagonista in un vortice di emozioni.

L’autrice Emanuela Ferruzzi

Il romanzo è un inno all’indipendenza, ma lo fa con la semplice e quotidiana ironia. Una donna, “Lei”, la protagonista, non ha un nome ma ha una storia, comune per alcuni versi, non comuni per altri.

Ha quasi 40 anni, un lavoro che la soddisfa a tratti e un uomo che va e viene nella sua vita, azzerando spesso la concezione di sì!

Affronta, si mette in gioco, si mette in discussione… perché cerca la sua indipendenza emotiva, che ha solitamente, ma non quando si parla di “lui”.

Lui è il suo tallone d’Achille, il suo punto debole.

Emanuela nell’intervista sottolinea i caratteri della donna, di ogni donna che si riconosce nella protagonista: “Siamo forti, si, ma non invincibili. E soprattutto, l’amore ci rende ciechi e a volte ipervedenti, dipende dalla situazione, dall’altra parte, che solitamente non è la metà! “

Nel libro si affronta anche il tema della disparità tra uomo e donna sul lavoro, di amicizia tra uomo e donna, tra donna e donna.

Con Serena D’Orazi abbiamo approfondito il ruolo della sua Casa Editrice nella divulgazione dei contenuti e degli autori. La Casa Editrice Serena è una nuova realtà di Viterbo nel mondo editoriale e partner ideale per chi desidera pubblicare un libro. L’Editrice Serena si distingue per utilizzare un servizio avanzato di Promozione: gli autori durante le presentazioni, affiancano chi pubblica con l’editrice in ogni momento, partecipa ad eventi letterari nazionali per offrire visibilità e spazio agli scrittori.

La Casa Editrice Serena è specializzata nel portare all’attenzione del pubblico autori poco conosciuti, senza far gravare su di loro pesanti inconvenienti per l’inserimento nel mondo della letteratura.