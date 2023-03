NewTuscia – RONCIGLIONE – Domani sera mercoledì 8 marzo 2023 la Fanfara della Polizia di Stato si esibirà a Ronciglione presso il Teatro “Ettore Petrolini” in un concerto dedicato alla memoria del Vice Sovrintendente Massimiliano Cesaretti, membro dello stesso sodalizio musicale deceduto prematuramente lo scorso 24 dicembre. Lo spettacolo, che sarà diretto dal Maestro Secondino De Palma, avrà inizio alle ore 18.30 con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

La Fanfara della Polizia di Stato nasce sul finire degli anni ’80. Creata come formazione da parata sul modello di analoghi organismi di tradizione tardo-Risorgimentale, inizialmente si esibiva prevalentemente a cavallo.

Nel 2004, a seguito di un riordino, la Fanfara è stata istituita come complesso musicale appiedato, ridisegnandone l’organico con l’inserimento di strumenti ad ancia ed ampliandone la sezione ritmica. Il suo repertorio spazia da marce militari e sinfoniche a brani da concerto, toccando di volta in volta i diversi generi musicali: dalle opere originali per banda alle colonne sonore, dalla musica leggera alle composizioni jazz.

Un impegno che testimonia l’elevato grado di professionalità raggiunto. La Fanfara, che è attualmente composta da circa 50 musicisti, ha sede a Roma e partecipa a numerose manifestazioni di rilievo nazionale, alle cerimonie di giuramento degli Allievi Agenti presso le Scuole di Polizia, intervenendo anche durante importanti eventi sportivi e iniziative benefiche.