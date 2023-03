Sorpreso con 50grammi di marijuana e un grammo di cocaina

NEWTUSCIA/UMBRIA – Il Nucleo DecoroUrbano di Fontivegge, della Polizia Locale di Perugia, ha eseguito un importante operazione, contro lo spaccio di stupefacenti.

Gli agenti, coordinati dal Cap. Giusepponi Rosella, hanno infatti fermato nella giornata di ieri 3 marzo, nell’area dell’Ottagono, un soggetto di nazionalità nigeriana classe 1999. L’uomo è stato sorpreso in posseso con circa 50 gr di Marijuana ed un grammo di Cocaina, oltre ad un coltello di ben 24 cm; il tutto è stato posto sotto sequestro.

L’uomo, già noto spacciatore, è stato nuovamente denunciato per il medesimo reato oltre che per il porto abusivo del coltello e successivamente condotto in Questura per il fotosegnalamento.

Dagli accertamenti eseguiti, sono emerse le sue irregolarità nel suolo nazionale, oltre a numerosi precedenti di polizia, nonché il rintraccio per atti la cui notifica consente la prosecuzione di procedimenti penali pendenti e l’esecuzione di una misura di carcerazione. L’operazione del Nucleo si è conclusa con un provvedimento di espulsione a carico del pericoloso spacciatore.