Di F. S

NewTuscia – VITERBO – Grotte Santo Stefano (41 punti) Virtus Marta (14) 1-0 Pacifici in goal.

Grotte Di Castro (21) Bagnaia (36) 0-1 Coletta a tempo scaduto in rete.

Ok la Vigor Acquapendente (35) che batte 3-1 il Proceno (6) Pecci e Bedini (doppietta) in rete per gli acquesiani.

Monte Romano (33) Pro Alba Canino (26) 1-1 Venanzi per gli ospiti Serra per i locali.

Aurora Querciaiola (16) castiglione (28) 1-0 Taratufolo in rete.

Club Tarquinia (28) Onano (22) 1-0 Prstelli decisivo.

Robur Tevere (10) Gradoli (27) 2-4 Carmine Gaeta (doppietta) Minciotti e Alessandrini per gli ospiti.

Girone b:

La nuova capolista Atletico S.M (38 punti) sbanca 1-0 il campo della Vejanese (12) Baroncini in rete.

Pro Fiano (28) Polisportiva Oriolo (36) 2-2 Trifelli e Persiani in goal per i viterbesi.

Cerveteri (18) Vasanello (34) 0-2 bomber Antonelli (doppietta) a segno.

Vis Bracciano (1) Calcio Sutri 29) 0-4 Casammassa, taglioni, Tatti (doppietta)

Atletico Monterosi (26) Caput Roma (13) 2-0 Barile (doppietta)

Sabazia (25) Fabrica (11) 1-1 Basili per i viterbesi

Successo anche per il Tre Croci (22) 3-1 al Comunale Civitellese (14) Andrea Fa e Spo21)lverini per i locali Bizzarri su rigore accorcia le distanze.

Kaysra (21) riposa.