NewTuscia – ROMA – Martedì 7 marzo la Presidente del Gruppo Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri, ha inaugurato l’installazione delle panchine nelle aree di servizio della rete.

Il Gruppo Autostrade per l’Italia prosegue nel suo impegno contro la violenza di genere, aderendo all’iniziativa Panchine Rosse promosso dall’associazione Stati Generali delle Donne HUB.

Martedì 7 marzo, alle ore 15,30, presso l’area di servizio Prenestina Ovest, in comune di Roma, è stata inaugurata l’installazione di una delle quattro panchine rosse, volute da Autostrade per l’Italia come simbolo della battaglia contro maltrattamenti e femminicidi in Italia e nel mondo.

L’iniziativa riguarderà altre due aree di servizio, Stura Est sull’A26 Dei Trafori e Conero Est sull’A14 Bologna-Taranto, e Piazza Balsamo Crivelli, a pochi passi dalla Direzione Generale di Roma.

Nel corso dell’evento sono intervenuti Elisabetta Oliveri, Presidente di Autostrade per l’Italia, Gian Luca Orefice, Direttore HCO & HSE, Massimiliano Umberti, Presidente del IV Municipio Roma, Annarita Leobruni, Vice Presidente e Assessora alle pari opportunità del IV Municipio Roma, Maria Ludovica Agrò, Comitato Scientifico Stati Generali delle Donne, Maria Concetta Cassata, Presidente CUG Ministero della Cultura.

E’ prevista inoltre una Live Performance dell’attrice Francesca Della Ragione, che interpreterà “Donne interrotte. Storie di memoria e di ripartenza”, il primo dei 10 episodi del podcast che sarà disponibile su varie piattaforme (LOQUIS, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts).

In contemporanea parte anche una campagna di sensibilizzazione degli studenti delle scuole medie, iniziando da Roma, che proseguirà anche nelle altre città toccate dalla rete Autostrade per l’Italia.

Sempre in questo contesto, il Gruppo ha finanziato progetti a sostegno delle donne in stato di fragilità o vittime di violenza, erogando borse di studio a favore di ragazze afgane rifugiate in Italia e richiedenti asilo.

La prestigiosa certificazione per la parità di genere (UNI/Pdr 125:2022), introdotta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), testimonia l’impegno concreto del Gruppo che anche al suo interno sta attuando politiche, strategie e pratiche volte a garantire pari opportunità, creando percorsi di crescita professionale per incrementare la percentuale di donne presenti nei diversi ruoli dell’organizzazione.