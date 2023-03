NewTuscia – VITERBO – Vittoria Etruria utile soprattutto a mantenere inalterati due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. In una Domenica in cui le dirette contendenti alla salvezza mettono a segno risultati positivi che non permettono di ampliare la forbice, sul manto del Boario si mette in mostra con una doppietta Freddy Arias che finalizza alla perfezione le intuizioni di Francesco Natali Bomber Filippo Paolini almeno per una Domenica si toglie il vestito di goleador per infilare quello di suggeritore. Per la gioia di Edvin Kadic e dello stesso Natali. Al resto ci pensa una capocciata vincente Gabriele Mareschi. Non bene i rionali soprattutto nel primo tempo. Il vantaggio di Fortini invece di svegliarli li appisola. Tardivo il risveglio nella ripresa a frittata già fatta. Benissimo Fiordigigli che realizza un calcio di rigore soprattutto perché si fa notare con continuità in zona goal. Interessante quanto mostrato da Pierfelice. Ora che lo spettro retrocessione diventa anche per loro una realtà coach Zuchi potrà ripartire da queste qualitative individualità per evitarlo.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 (GIRONE A)

DICIASSETTESIMA GIORNATA (DOMENICA 05 MARZO 2023)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA – GSD PIANOSCARANO 1949 5-2

(PRIMO TEMPO 3-1)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Pasquini, Procenesi (9° st Dottarelli), Natali, Perosillo (30° st Pellegrini), Cappelloni, Paolini (20° st Zucca), Ronca (25° st Mareschi), Kadic (35° st Elkhatib), Arias, Puri (16° st Nutarelli), Nechitoae (28° st Fioravanti)

ALLENATORE: Montagnoli

GSD PIANOSCARANO 1949: Reali, Perini (12° st Artiano), Pierfelice, Falzarano, De Sanctis, Brachino, Boni, Favoloro, Fortini, Fiordigigli, De Falco

A DISPOSIZIONE: Scagnetti, Lindoni, Dossi, Mattioli, Roie

ALLENATORE: Zuchi

ARBITRO: Marcos Modoni Comitato di Viterbo

MARCATORI: 2° pt Fortini (GP1949), 8° pt, 39’’st Arias (ARAE), 19° pt Kadic (ARAE), 30° pt Natali (ARAE), 18° st Mareschi (ARAE), 23° st Fiodigigli (GP1949)