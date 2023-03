NewTuscia – ROMA – “Un sincero augurio di buon lavoro al nuovo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Questo pomeriggio, nell’ambito dell’incontro in Regione insieme ai prefetti, ai presidenti di Provincia e ai sindaci dei comuni capoluogo, il neo presidente ha confermato tutto il suo impegno per un piano regolatore delle energie rinnovabili, considerata la preoccupante situazione per i parchi eolici e il fotovoltaico nella provincia di Viterbo. Un tema di grande attualità, da affrontare quanto prima, che ci sta molto a cuore”. Queste le parole della sindaca Chiara Frontini a seguito dell’odierno incontro in Regione.

“Il presidente Rocca ha ribadito il proprio impegno a rispettare le principali priorità individuate per il nostro territorio – aggiunge Frontini -. Non appena insediata la nuova giunta regionale, siamo certi, saranno attenzionate le altre tematiche di cui avevamo già parlato: penso alla candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura, alla riapertura delle ex terme Inps e al piano regionale dei rifiuti”.