NewTuscia – MONTEFIASCONE – “Le osservazioni dell’opposizione sono inesatte, fin da subito ci siamo attivati, in sinergia con ASL e Regione per potenziare l’assistenza sanitaria sul nostro territorio”.

Senza mezzi termini la risposta della Sindaca di Montefiascone Giulia De Santis alla minoranza consiliare. “Vengo a “conoscenza”, sottolinea, “con disappunto delle osservazioni sollevate strumentalmente dall’opposizione che chiede delucidazioni in merito allo stato attuale ed organizzativo dell’ospedale di Montefiascone. La mia erplessità, e quella dell’Amministrazione, muove dalla consapevolezza che certe esternazioni risultano alquanto inesatte e dal fatto che sono state già illustrate in sede pubblica, nello scorso Consiglio Comunale per l’esattezza, dato che era all’ordine del giorno una delibera propedeutica ad alcuni degli interventi che saranno fatti nel nostro ospedale e che, a seguito delle affermazioni apparse oggi a mezzo stampa, sembra non siano stati minimamente ascoltati. Soprattutto il consigliere Paolo Manzi dovrebbe essere a conoscenza di tali aspetti e avere contezza effettiva della situazione in essere; inoltre, lo smantellamento dell’ospedale di cui parla il consigliere è di scelte poste in essere dalla giunta regionale di centrodestra a guida Polverini e nulla è stato fatto o proposto dall’Amministrazione di cui lui stesso faceva parte insieme all’ex sindaco che interviene sullo stesso argomento conoscendo bene la realtà dei fatti e, nonostante tutto, continuando a mistificare la realtà. Detto ciò, è bene chiarire che quando si fa politica occorre conoscere attentamente la realtà che ci circonda, altrimenti il rischio è quello di dire profonde inesattezze disorientando la popolazione e facendo male al territorio. Per quanto riguarda il nostro ospedale, dopo la riqualificazione di tutti gli ambienti, a partire dal CUP, la ASL ha investito oltre due milioni di euro, attraverso le risorse del PNRR. Due i progetti che saranno realizzati. In primis la casa della comunità, una struttura polivalente e funzionale in grado di garantire la continuità assistenziale, un luogo fisico di prossimità dove la comunità potrà avere il primo contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, accolta da un’equipe integrata e multidisciplinare. L’altro progetto è l’ospedale di comunità, una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve destinata a pazienti che necessitano interventi sanitari a bassa intensità clinica. Inoltre, va sottolineato che a Montefiascone è operativo un importante Polo Riabilitativo e centro di riferimento, hub della rete aziendale della Asl di Viterbo, dotato di tecnologie di ultima generazione acquistate con fondi regionali per un totale di oltre 1milione e mezzo di euro. In questo modo il Comune può vantare un centro pubblico per riabilitazione post operatoria e ortopedica, il primo realizzato sul suo territorio. In aggiunta, va ricordato che Montefiascone è sede Aziendale per lo screening della mammella e che poco tempo fa è stato implementato il parco macchine della diagnostica per immagini con il nuovo ecografo radiologico, identico a quelli presenti a Belcolle e Acquapendente; una strumentazione che consentirà esami di elevatissima qualità e la medesima risposta, in termini di presa in carico del bisogno, ai cittadini che si rivolgono alle tre strutture sanitarie. Infine, preciso che come Amministrazione stiamo lavorando, e proseguiremo a farlo in sinergia con la Asl, per comprendere a pieno i bisogni e potenziare l’offerta dei servizi migliorando la qualità delle cure. A tal proposito, il 27 aprile si svolgeranno i sopralluoghi per l’installazione di una nuova macchina digitale telecomandata dotata di intelligenza artificiale per completare il parco macchine della diagnostica radiologica. E, sempre sulla scia di questo percorso, sarà avviato, con i responsabili aziendali e in base alle risorse umane disponibili, l’ampliamento dell’offerta diagnostica ecografica e di prestazioni di mineralometria ossea, nonché radiografica. Detto ciò, fin dal nostro insediamento non siamo certo rimasti con le mani in mano e, lavorando in sinergia con le altre istituzioni, ci siamo attivati per potenziare l’assistenza sanitaria sul nostro territorio. In questo modo vogliamo supportare la comunità, stando vicino alle esigenze primarie dei cittadini, accorciando le liste d’attesa e permettendo di avere subito delle risposte soprattutto sulla diagnostica. La nostra linea di azione si basa sulla volontà di fornire riscontri concreti alle necessità più stringenti e contingenti”.