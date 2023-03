Basterebbe ricordare che dal 1° gennaio a oggi sono state accolti in Italia già più di 15mila profughi e che durante i governi del PD, la cui delegazione afferisce a quella dei Socialisti e Democratici europei, sono morte centinaia di persone, come nella strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013 (governo Letta) con 368 profughi deceduti. La verità che continuiamo a denunciare e’ che finché non si ferma il traffico di esseri umani non si fermano le tragedie in mare, come quella di Cutro’. Il governo Meloni si è insediato appena quattro mesi fa e, attraverso la riapertura di canali diplomatici con gli Stati da cui partono gli scafisti, sta cercando di fare ciò che non è stato fatto da troppi anni. Sarebbe utile che tutte le forze politiche lavorassero insieme alla soluzione del problema della immigrazione illegale ma, purtroppo, da questo post vergognoso pubblicato dai parlamentari della sinistra europea, ci rendiamo conto che, come al solito, non c’è alcuna intenzione da parte loro di aiutare né gli italiani né i migranti, ma solo di fare propaganda elettorale sulla pelle delle persone “.