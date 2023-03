Lavori per un importo di oltre 140.000 euro di fondi provinciali

NEWTUSCIA/UMBRIA – MONTECASTRILLI (Tr) – La Provincia di Terni ha iniziato i lavori di miglioramento della sicurezza stradale in due tratti viari fra la Sp 9 Tuderte-Amerina a Montecastrilli e la Sp 22 tra San Gemini e Carsulae per un importo complessivo di oltre 140mila euro di fondi provinciali.

A Montecastrilli l’intervento riguarda un tratto di circa 800 metri dalla rotatoria fino alla zona del centro fiere Serafini dove sono in corso opere di rifacimento delle pavimentazioni a cui seguirà il rinnovo della segnaletica orizzontale.

Altro intervento è in svolgimento sulla Sp 22 dal bivio della Fonte di Sangemini verso Cesi fino a Poggio Azzuano, per circa 300 metri. Anche in questo caso i lavori riguardano la riqualificazione delle pavimentazioni stradali in entrambi i sensi di marcia. “I due cantieri dureranno una settimana – spiega il consigliere delegato alla viabilità Sergio Armillei – e segnano l’inizio di un vasto programma di interventi che riguarderà numerosi tratti viari della rete stradale di competenza della Provincia per far fronte alle esigenze di miglioramento della sicurezza per chi viaggia. Ai fondi a disposizione si aggiungeranno quelli derivanti dal Pnrr per le aree interne che consentiranno di migliorare altri tratti stradali nei comuni del territorio”