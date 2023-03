NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Questa mattina sono iniziate le celebrazioni dei Santi Patroni Quirino e Candido, che si svolgeranno a Montalto di Castro fino al 12 marzo. Presso la chiesa Santa Croce, anche il 7 e l’8 marzo, alle ore 8:00, i fedeli si stringeranno in preghiera in concomitanza con la Santa Messa. Questo momento liturgico è un’occasione per la comunità di riunirsi e pregare insieme per i Santi Patroni.