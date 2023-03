NewTuscia – VITERBO – Si è svolto oggi, lunedì 6 marzo, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Savi” di Viterbo, un incontro relativo al progetto “Apprendere ad Imprendere”, proposto dall’Unione Tributaristi Italiani alle classi quarte.

Presenti come relatori Riccardo Bizzarri in qualità di coordinatore nazionale del Centro Studi UNI.T.I – Unione Tributaristi Italiani, Leopoldo Liberati vicepresidente, Elisa Artosi segretario nazionale, Mario Alberti, delegato del Lazio.

Il progetto “Apprendere ad Imprendere” è destinato a favorire l’inserimento nelle attività economiche e lavorative dei ragazzi terminate le scuole superiori, con l’obiettivo di integrare le competenze acquisite nel percorso di studi con particolare focus su economia, finanza e fisco, con le esperienze concrete di imprenditori e professionisti. In particolare, ai fruitori vengono trasferite conoscenze utili ad affrontare il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni, con l’Amministrazione Finanziaria, oltre alle competenze relazionali necessarie a gestire i rapporti con clienti, dipendenti, utenti e fornitori, in caso di inizio di attività imprenditoriale finite le scuole.

Il progetto è stato promosso in collaborazione con l’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia – ANPCI e vede impegnati i relatori in diverse tappe su tutto il territorio nazionale.

Durante l’incontro, posto in maniera interattiva, sono state date indicazioni tecniche e motivazionali sul perché diventare imprenditori, come si gestisce un’impresa dal punto di vista contabile e fiscale, da come si apre una partita IVA a quale tipo di società costituire, come proporre idee innovative e come superare le difficoltà, portando i ragazzi a riflettere sul futuro, insegnando loro a scoprire le proprie passioni e a diventare autonomi per trovare il sentiero che porti alla realizzazione dei propri sogni.

Istituto di Istruzione Superiore “P. Savi” Viterbo