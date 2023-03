NewTuscia – VITERBO – Un ragazzo 22enne, Domenico Antinori, di Trevignano Romano, è morto ieri, intorno alle 13, per uno scontro molto violento con la sua moto Husqvarna con una Volkswagen Polo grigia, nell’area del supermercato Carrefour a pochi passi dal bosco di Macchia Grande.

Non sono chiare ancora le cause dell’incidente avvenuto sulla Braccianese. La moto guidata da Domenico Antinori sarebbe andata a scontrarsi molto violentemente con l’auto frontalmente, forse per l’alta velocità, e tali condizioni hanno prodotto gravissimi traumi al ragazzo che è stato soccorso prima dalla Polizia locale, che ha cercato con le tecniche di rianimazione di salvarlo, quindi i sanitari dell’Ares 118 hanno cercato l’impossibile ma la gravità delle lesioni riportate dal centauro sono state fatali.

Sul posto i Carabinieri di Manziana che hanno subito avviato le indagini sui fatti.

Il corpo di Domenico è ora presso l’obitorio dell’ospedale braccianese a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Domenico Antinori, trevignanese, era molto conosciuto anche a Sutri perché lavorava a Palazzo Doebbing con Archeoares per la gestione e utilizzo dei locali interni. Sono tutti increduli e tristi i cittadini sia di Trevignano Romano che di Sutri che lo conoscevano per essere un ragazzo educato e sempre disponibile con tutti. Giocava anche a calcio nella squadra del Trevignano calcio amatori.

Centinaia, anche su facebook, le attestazioni di cordoglio di amici, conoscenti e gente comune che saluta un ragazzo appena 22enne scomparso tragicamente.

“Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Comunità di Trevignano Romano partecipano al dolore, esprimendo il più profondo cordoglio ai genitori, al fratello e alla famiglia del giovane Domenico Antinori, prematuramente scomparso all’affetto dei suoi cari”.

Così il sindaco di Trevignano Romano Claudia Maciucchi ha espresso, sul suo profilo facebook, il cordoglio personale e dell’amministrazione per la scomparsa di Antinori.

Alla famiglia la vicinanza della nostra redazione.