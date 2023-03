NewTuscia – TERRACINA – Venerdì sera 3 marzo u.s. presso la Sala della Scuderia in Via Posterula si è svolta l’inaugurazione del Comitato Elettorale di Europa Verde Terracina, alla presenza di un centinaio di persone, iscritti e simpatizzanti di Europa Verde Terracina e cittadini interessati, con un bellissimo e lungo intervento in remoto del Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione che ha voluto generosamente dedicare a Terracina in questa occasione tempo ed energie, rispondendo a molte domande della platea e raccontando l’esperienza straordinaria del Comune di Bacoli e della rete dei Comuni Free del litorale campano, con particolare riferimento all’uscita dal dissesto, alla lotta al clientelismo, al voto di scambio e alla corruzione e ad un intenso lavoro di valorizzazione del territorio anche grazie al lavoro dei percettori di reddito di cittadinanza e ai fondi PNNR per i Comuni che sono essenziali per risolvere i tanti problemi che oggi le città hanno.

Altrettanto interessante è stato l’intervento dell’Assessore al Patrimonio e Lavori Pubblici del Municipio X di Roma (Ostia), Guglielmo Calcerano, co-portavoce di Europa Verde Roma, che ha raccontato alcuni esempi di buona amministrazione con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione negli appalti attraverso l’apposita stipula di Patti di Legalità, alla tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo e alle misure per contrastare la diffusione di parassiti e funghi che stanno distruggendo le pinete marine, e alla gestione del litorale con il ripristino della legalità e un ordinato sviluppo turistico costiero.

Gabriele Subiaco, co-portavoce di Europa Verde Terracina, già candidato sindaco nelle Amministrative 2020, il quale, in questi anni, e nonostante la mancata elezione in Consiglio, non ha mai smesso di occuparsi con coraggio, competenza, tenacia e passione dei problemi della città e del suo territorio, ha invece passato in rassegna le principali azioni di opposizione concreta svolte in questi tre anni di vita del partito: emergenza climatica, lotta alla corruzione, demanio marittimo, PUA e concessioni balneari, consumo di suolo, abusivismo edilizio, urbanistica e rigenerazione urbana, mobilità efficiente, infrastrutture moderne (porto e treno), lotta allo sfruttamento del lavoro stagionale, lotta per spazi culturali e di formazione, contrasto alla malamovida, gestione del verde pubblico, decoro e sicurezza della città, bilancio e situazione finanziaria e proposte per il PNNR, salute e servizi sociali, ribadendo, insieme alla nuova co-portavoce locale Patrizia Pagliaroli, che è anche referente provinciale di Europa Verde, l’impegno civile per la legalità, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dei turisti, delle loro condizioni economiche, di salute, di benessere in un quadro di rispetto delle regole, dell’ambiente e del paesaggio. Il progetto di governo della Città “Free Terracina” verrà presentato durante la campagna elettorale e servirà per agganciare Terracina alla rete virtuosa dei Comuni Free coordinata dal Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.