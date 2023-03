NewTuscia – VITERBO – Fotografia di Teatro è il titolo del nuovo corso di fotografia dell’artista naturalizzato viterbese Francesco Galli.

Si tratta di un corso in 6 incontri sia teorico che pratico con molte esercitazioni sul campo. Il corso è aperto a tutti: a chi è interessato alla fotografia ma anche a chi vuole approfondire la propria conoscenza del Teatro in tutte le sue forme.

Nella fotografia di teatro il fotografo si confronta con un tema che è arte, spettacolo e rito; supera la condizione di semplice spettatore e diventa interprete e autore di una visione.

Gli aspetti tecnici che si affrontano nel fotografare la scena sono un utile approfondimento per la conoscenza della tecnica fotografica in generale.

Il corso si terrà presso la Scuola di Fotografia Click! APS che si trova proprio nei locali del centralissimo Teatro San Leonardo in via Cavour 9, a pochi metri dal Comune di Viterbo.

La durata è di 6 incontri, con lezioni di due ore in cui si analizzerà la storia del teatro moderno e tutti gli aspetti della fotografia di Teatro.

Data la natura del Corso (si faranno foto all’interno sia del Teatro San Leonardo che del Teatro dell’Unione), c’è un numero chiuso.

La prima lezione si terrà mercoledì 15 Marzo quando si farà una lezione teorica in aula e subito una parte pratica, con degli scatti alle prove del Corso di teatro tenuto dal regista Simone Precoma sul palco del Teatro San Leonardo.

Il docente, Francesco Galli ha realizzato in Italia e all’estero reportage, libri, mostre e documentari collaborando con realtà molto importanti quali Fondazione La Biennale di Venezia, Università “La Sapienza” di Roma, Università della Tuscia, University of Kent (Gran Bretagna), University of British Columbia (Canada), Odin Teatret (Danimarca), The Grotowski Institute (Polonia), KPF-ERIK Arkitekter AS (Danimarca), Ramboll (Danimarca), Regione Valle d’Aosta, Regione Lazio, e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Vanta inoltre la partecipazione a numerose mostre personali e collettive, in Italia e all’estero, tra cui alcune a Boston (USA), Bogotà (Colombia), Istituto Italiano di Cultura di Atene (Grecia):

La Scuola di Fotografia Click! APS è una Associazione di promozione sociale e svolge varie attività di interesse sociale e culturale per la diffusione della cultura visiva nel nostro territorio