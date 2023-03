NewTuscia – FARNESE – Grande successo per l’istallazione fotografica di Lucrezia Testa Iannilli “Io esco di casa alle tre di notte perché ho voglia di piangere e amare” che è stata presentata ieri, 5 maggio, presso la Riserva Naturale Regionale della Selva del Lamone alla presenza di Giuseppe Ciucci, sindaco di Farnese, Pierluca Gaglioppa direttore della Riserva e Mara van Wees direttore artistico di LLART.

Ottima l’affluenza di pubblico che, dall’alba al tramonto, si è inoltrato nel sentiero della Rosa Crepante per ammirare le opere immerse nel suggestivo scenario della selva tra le caratteristiche pietre laviche e gli alberi secolari.

“L’esperienza di un’istallazione fotografica in un percorso naturalistico di questa tipologia- racconta l’artista Lucrezia Testa Iannilli- spinge avanti la ricerca artistica e la riflessione sulla fruizione dell’arte. Non più ristretta in un ambito chiuso, ma in uno spazio vivo e aperto, dove la suggestione dello spettatore è sensibilmente maggiore e partecipata”.