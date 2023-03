NewTuscia – SERRAVALLE PISTOIESE Da quasi un anno- secondo le dichiarazioni del vicesindaco, intervenuto sulla questione ad aprile 2022- sarebbero iniziate le procedure per la bonifica della falda acquifera di Ponte Stella, inquinata per diversi anni da cloruro di vinile. Nessuno, però, da allora ha più informato la cittadinanza sullo stato degli interventi. Se la giunta Lunardi nello scorso mandato ha avuto il merito di quantificare e circoscrivere territorialmente la contaminazione dell’acqua, individuandone la fonte e il responsabile, in questo mandato sta mostrando indifferenza e disinteresse alla questione. Chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale: a che punto sono i lavori di bonifica? Quale è il relativo cronoprogramma? Quando è previsto il termine degli interventi?

Tutti i cittadini, non solo i residenti, hanno diritto di sapere. La contaminazione dei pozzi è cosa seria e grave, riguardante tutto il territorio comunale, che richiederebbe peraltro – considerato anche l’inquinamento del pozzo di Masotti- un monitoraggio costante e la tempestiva comunicazione alla popolazione . Ma come per il caso discarica, anche questo argomento sembra purtroppo già dimenticato e archiviato.

Elena Bardelli

Responsabile “Serravalle Civica”