NewTuscia – Sulle ali dell’entusiasmo che sanno generare gli Under 14 allenati da Luca Fortuni i settori giovanili regionali dell’ASD Real Azzurra Etruria inaugurano il mese di Marzo a debita distanza dalla paludosa zona retrocessione.

Proprio i più piccoli a fare due importanti passi avanti (da + 11 a + 13) superando a domicilio con una rete di Giovanni Franci (in fotografia assieme alla sua famiglia) la ASD Polisportiva Faul Cimini srl. E Sabato 11 Marzo alle ore 15.00 al Manlio Morera di Capranica “lancio guanto di sfida” ad una ASD Romaria che impattando 0-0 sul terreno di gioco della ASD P.C. Aurelio è alla pari degli altoviterbesi in zona tranquilla. Non guadagna punti (erano e restano due di vantaggio sulla zona pericolo) la Under 15 di Giancarlo Lallo Montagnoli che supera a domicilio per 5-2 il GSD Pianoscarano 1949 (doppietta di Freddy Arias e reti singole di Edvin Kadic, Francesco Natali e Gabriele Mareschi). Domenica alle ore 09.00 gara bis in casa contro una ASD Leocon che superando a domicilio per 2-1 l’ASD Pc Aurelio e con una gara da recuperare può sicuramente dormire sonni tranquilli. Seppur sconfitta per 5-1 sul terreno di gioco della capolista ASD Città di Cerveteri (in rete Francesco Tomaselli), la Categoria Under 17 di coach Andrea Colonnelli mantiene sette punti di vantaggio sulla zona pericolo. E Domenica alle ore 11.00 gara casalinga contro un ASD Dopolavoro Football Club srl che seppur superato a domicilio per 3-0 dall’ASD Real Testaccio si mantiene fuori dalla zona pericolo.