NewTuscia – SUTRI – E’ morto ieri a 22 anni per un incidente stradale il giovane Domenico Antinori.

Il drammatic0 incidente che lo ha visto coinvolto era tra una vettura e una moto, poco dopo le 13 a Manziana, lungo la provinciale Braccianese. Quando i soccorsi sono intervenuti sul posto purtroppo no c’era più nulla da fare.

Il giovane era moto conosciuto a Sutri, dove con il padre si occupava del museo di Palazzo Doebbing con la cooperativa Archeoares.

Lascia un vuoto immenso, non solo per la giovane età; era molto stimato anche a Trevignano, dove faceva parte della squadra di calcio locale, e Viterbo per la collaborazione con la cooperativa Archeoares.