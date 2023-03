NewTuscia – TARQUINIA – Nel giorno del trionfo della Gas Sales Bluenergy Piacenza nella finale di Coppa Italia Volley Maschile, le giocatrici della Prima Divisione Femminile esultavano a Civita Castellana, con un 3-0 che lasciava attonite le avversarie, inclini a riflettere per un avversario che non presagiva tanta determinazione. Il commento del tecnico Massimo Pastore: «ottima gara, in cui si sono nuovamente visti alcuni movimenti che nelle gare precedenti avevamo perso. Siamo cresciuti su tutti i fondamentali, in attacco non abbiamo dato mai riferimenti al Civitacastellana, giocando su tutta la linea di rete. In tutti e tre i set siamo sempre stati davanti per tre o quattro punti, abbiamo tenuto sempre in mano la partita». In campo: Letizia Biagiola, Giulia Biagiola, Beatrice Sacconi, Gaia Ferretti, Erika Zamboni, Marzia Tifi, Greta Cristofori, Miriam Parrano, Stella Sabbatini, Susanna Benedetti.

A esultare anche i giovani dell’Under 17, nella partita casalinga di giovedì 2 marzo contro il Civita Castellana, con 3-1 che rinfranca e incoraggia. Il commento dello schiacciatore Luca Leoncelli: «Venivamo da un campionato in cui abbiamo incontrato alcune difficoltà, dovute soprattutto alla mancanza di esperienza in campo. Tuttavia giovedì siamo riusciti a reagire e a intascare questo risultato. C’è ancora molto da perfezionare e parecchi aspetti dove crescere. Dobbiamo cercare di mantenere e quella concentrazione che abbiamo avuto ieri anche durante il campionato u17 terza divisione, che avrà inizio il 16 marzo». In campo con Luca: Stefan Valentin Onu, Fulvio Nardecchia, Luca Rezzonico, Emanuele Piferi, Federico Piras, Francesco Savoretti, Davide Scirocchi, Simone Angelucci, Simone Viola, Daniele Ayala, Tommaso Sacconi, Luca Boccini.

Conclude la settimana, la mattina di sabato 4 marzo, con la 15° convocazione CQT Femminile U14 – Viterbo, che vede all’adunanza ben 5 atlete dell’Under 14 del Tarquinia: Giulia Mazzacane, Anna Farroni, Susanna Benedetti, Irene Rinalducci, Margot Pimpinelli.