NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Il Rugby Civitavecchia conferma il suo stato di forma vincendo nelle mura amiche contro la rivale diretta per la salvezza il Primavera Rugby per 35 a 20.

Una MISSIONE è un invio di una o più persone presso un luogo con il compito di portare a termine un incarico, per lo più di una certa importanza che indica anche un’attività sportiva, un compito che ha un valore fisico, atletico, morale e mentale svolto con spirito di sacrificio e dedizione assoluta.

In risposta agli ordini, dei diretti superiori tecnici e della dirigenza sportiva del Rugby Civitavecchia, i biancorossi avendo rispettato il mandato hanno gridato al termine dell’incontro: “misión cumplida”.

La missione era andare a vincere al Moretti Della Marta una partita di una diretta rivale per la salvezza risultato finale:

Rugby Civitavecchia 35 – 20 Primavera Rugby.

Descritta come una partita importante , determinante così è stato.

I biancorossi hanno dominato la partita e lo hanno fatto con una forza straripante in mischia dove, nelle numerose volte hanno travolto gli avversari.

Nelle touche hanno commesso qualche errore ma nell’insieme di una partita si può comprendere.

La nota davvero positiva, oltre naturalmente i quattro punti della vittoria più un punto di bonus per le quattro mete sono quindi cinque punti totali, è stato la disciplina che ha adottato l’intero roster del Rugby Civitavecchia.

Pochi i falli e molta attenzione nel gioco, determinanti ai fini di una vittoria davvero attesa.

Il coach Tronca a fine partita: ” Era una partita da vincere ed i ragazzi hanno rispettato quello che era stato chiesto dal settore tecnico e dirigenziale. Volevano uscire dal loop negativo, insomma dovevamo riprendere in mano il percorso verso la salvezza e ci siamo riusciti. Sono contento del risultato , un poco meno di alcune fasi di gioco dove ci complichiamo la vita. Esempio quando siamo stati in superiorità numerica non abbiamo sfruttato al meglio quei momenti”.

C’è da sottolineare che non era facile sia dal punto di vista tecnico che mentale giocare una partita di questo tipo dove nella settimana si sentiva il peso di una missione progettata, studiata e voluta ma come si suol dire poi c’è il campo che mette le cose in chiaro o scuro.

Prossimo incontro il 19 marzo con il Rugby Napoli Afragola così il Coach Tronca: ” Andiamo tra due settimane a Napoli, affrontando il roster del Rugby Napoli Afragola, che occupa l’ultimo posto in classifica, anche in quella occasione la missione è vincere, cercando di soffocare le speranze del Napoli. Siamo consapevoli che soffriamo le trasferte quindi lavoreremo in questo tempo che ci rimane per avere un approccio differente dal passato”.