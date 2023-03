NewTuscia – ROMA – Torna a fare punti in trasferta il Trastevere, dopo due sconfitte consecutive. A Montegiorgio termina senza reti ed è un punto che permette alla squadra di Cioci di tenere a distanza la Cynthialbalonga, prossima avversario allo Stadium. Il tecnico amaranto rilancia tra i pali Semprini, assente domenica scorsa e propone dal primo minuto Santarelli e Valentini. L’avvio è equilibrato, il Trastevere prende campo col passare dei minuti e, dopo un’azione confusa davanti a Forconesi dopo 8′, inizia a cingere d’assedio gli avversari a metà ripresa. Al 30′ l’estremo difensore di casa è provvidenziale sul colpo di testa di Giordani, due minuti dopo è salvato dal palo sul tiro di Massimo. Nel finale, Antichi entra in area ma viene anticipato da Semprini e nel recupero è Crescenzo a non centrare il bersaglio. Ripresa con i marchigiani più intraprendenti ma né Zancocchia al 57′, né Cardoni al 69′ creano pericoli dalle parti di Semprini. Il finale è ricco di emozioni: all’85’ Diop sfiora l’incrocio dei pali, al 91′ Trastevere vicinissimo al gol sugli sviluppi di un corner e al 95′ la punizione di Massimo si infrange sulla barriera. Finisce 0-0 al Tamburrini, esattamente come un anno fa.

MONTEGIORGIO – TRASTEVERE 0-0

MONTEGIORGIO: Forconesi; Pistolesi, Diop, Baraboglia, Morganti; Zancocchia (31′ st Pavone), De Angelis, Monza (15′ st Perini); Cardoni (43′ st D’Agostino), Antichi (22′ st Leonetti), Perpepaj (27′ st Santoro). A disp: Cavallo, Monterotti, Marini, Vignaroli. All. Izzotti

TRASTEVERE: Semprini; Briatico, Giordani, Santovito, Laurenzi; Santarelli (1′ st Bertoldi), Massimo (41′ st Ciotoli); Valentini (1′ st Calderoni), Crescenzo, Tortolano (21′ st De Costanzo); Alonzi. A disp: Alessandri, Nuccorini, De Petris, Tolomeo, Baldari. All. Cioci

ARBITRO: Cerea di Bergamo

ASSISTENTI: Castaldo di Frattamaggiore – Piedipalumbo di Torre Annunziata

NOTE – Ammoniti: Perini, Santovito, Calderoni. Angoli: 5-8. Recupero 1′ pt, 5′ st.